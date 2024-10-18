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عربي و دولي

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في جباليا

2024-10-18 | 17:52
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عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في جباليا
عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في جباليا

استشهد 33 فلسطينياً بينهم 21 امرأة، وأصيب أكثر من 70 آخرين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية بوصول 30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة  وأكثر من 50 مصابا الى مستشفى العودة في مخيم جباليا عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المخيم حيث عمد جنود الاحتلال الى نسف المنازل غربي المخيم  ما ادى الى استشهاد اكثر من عشرين شخصا ويأتي ذلك فيما دمّرت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا" بعد أن استهدفتها بعبوة شديدة الانفجار، شرقي مخيم جباليا بينما استهدفت أخرى بقذيفة "الياسين 105"، قرب مدرسة شادية، غربي المخيم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 فلسطيني وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.وأفادت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية بوصول 30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة  وأكثر من 50 مصابا الى مستشفى العودة في مخيم جباليا عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 فلسطيني وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في جباليا

عربي و دولي

غزة

الاحتلال

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