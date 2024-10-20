وزير الجيوش الفرنسي: أمر أكثر خطورة قد يظهر في الأسابيع والأيام المقبلة

كرر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو دعوة بلاده الى وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، محذرا من مخاطر اندلاع نزاع مباشر بين إيران وإسرائيل.



وقال لوكورنو لإذاعة "ار تي ال" إن "الوقت ينفد وثمة أمر أكثر خطورة قد يظهر في الأسابيع والأيام المقبلة".

وتابع "من الواضح أنه سيكون حربا إقليمية مباشرة بنحو أكبر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل"، بعدما هددت اسرائيل بالرد على هجوم صاروخي شنته إيران على أراضيها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ولفت الوزير الفرنسي إلى "الخلافات السياسية والدبلوماسية بشأن الطريقة التي تدير بها إسرائيل حروبها"، مضيفا "لكن إسرائيل حليفتنا".

ومع ذلك، شدّد لوكورنو على ضرورة وقف التصعيد ووضع حد لنزاعات تتسبب بسقوط كثير من الضحايا المدنيين.

وأكد وزير الجيوش الفرنسي أهمية "احتواء التصعيد في الشرق الأوسط"، مشددا على أن "أمن دولة إسرائيل غير قابل للتفاوض وطبعا مسألة الإرهاب التي تواجه اسرائيل، والتي تواجهنا أيضا" لافتا إلى أن فرنسا إحدى القوى الأوروبية التي سقط فيها عدد كبير من الضحايا جراء الإرهاب.

