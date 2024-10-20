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عربي و دولي
عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب: تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة
2024-10-20 | 11:55
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عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب: تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة
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عربي و دولي
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غوتليب:
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