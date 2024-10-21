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عربي و دولي

أوستن يؤكد نشر منظومة ثاد بـ "إسرائيل" تحسباً لهجوم إيراني

2024-10-21 | 04:42
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أوستن يؤكد نشر منظومة ثاد بـ &quot;إسرائيل&quot; تحسباً لهجوم إيراني
أوستن يؤكد نشر منظومة ثاد بـ "إسرائيل" تحسباً لهجوم إيراني

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الجيش نشر منظومة ثاد المخصصة لاعتراض الصواريخ، بعد هبوط نحو 20 طائرة عسكرية لتثبيت المنظومة في "إسرائيل".

وقال أوستن إن الجيش الأميركي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ (ثاد) في "إسرائيل"، مؤكدا أنه "في مواقعه الآن".
ورفض أوستن ذكر ما إذا كانت المنظومة جاهزة للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيلها بسرعة كبيرة ونحن نسير على النهج نفسه الذي نطمح إليه".
من جهة أخرى، هبطت 20 طائرة عسكرية أميركية من طراز "غلوبماستر سي-17" في "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير، وفق ما رصده ونشره المراسل العسكري لقناة التلفزيون الرسمية الإسرائيلية.
وحسب ما نقله المراسل فإن عملية نشر منظومة ثاد المتطورة المضادة للصواريخ هي في المرحلة الأخيرة، حسب تعبيره.
وتعتبر طائرات غلوبماستر طائرات نقل إستراتيجية عسكرية مخصصة لنقل العتاد العسكري الثقيل.
 
أوستن يؤكد نشر منظومة ثاد بـ "إسرائيل" تحسباً لهجوم إيراني

عربي و دولي

لويد أوستن

إسرائيل

أميركا

منظومة ثاد

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Aljadeed
"يديعوت أحرونوت": الكابينت لم يناقش موضوع الهجوم على إيران أبداً أو يفوض لنتنياهو وغالانت إتخاذ القرارات
موقع واللا: نشر منظومة ثاد الأميركية في صحراء النقب لحماية المعسكرات والمنشآت الحساسة

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07:03

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يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى إسرائيل ودول عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة، عقب اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار بنيران إسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

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