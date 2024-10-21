أوستن يؤكد نشر منظومة ثاد بـ "إسرائيل" تحسباً لهجوم إيراني

وقال أوستن إن الجيش الأميركي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ (ثاد) في "إسرائيل"، مؤكدا أنه "في مواقعه الآن".ورفض أوستن ذكر ما إذا كانت المنظومة جاهزة للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيلها بسرعة كبيرة ونحن نسير على النهج نفسه الذي نطمح إليه".من جهة أخرى، هبطت 20 طائرة عسكرية أميركية من طراز "غلوبماستر سي-17" في "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير، وفق ما رصده ونشره المراسل العسكري لقناة التلفزيون الرسمية الإسرائيلية.وحسب ما نقله المراسل فإن عملية نشر منظومة ثاد المتطورة المضادة للصواريخ هي في المرحلة الأخيرة، حسب تعبيره.وتعتبر طائرات غلوبماستر طائرات نقل إستراتيجية عسكرية مخصصة لنقل العتاد العسكري الثقيل.