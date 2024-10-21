قصفنا مخبأ لحزب الله يحتوي "عشرات ملايين الدولارات" .. هذا ما زعمه جيش العدو الاسرائيلي

قال جيش العدو الاسرائيلي الاثنين إنه "ضرب مخبأ لحزب الله يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب خلال ضربات استهدفت شبكة الحزب المالية".