قصفنا مخبأ لحزب الله يحتوي "عشرات ملايين الدولارات" .. هذا ما زعمه جيش العدو الاسرائيلي
قال جيش العدو الاسرائيلي الاثنين إنه "ضرب مخبأ لحزب الله يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب خلال ضربات استهدفت شبكة الحزب المالية".
وقال المتحدث العسكري باسم جيش العدو الاسرائيلي، دانيال هغاري، "نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الضربات الدقيقة على معاقل حزب الله المالية"، مضيفا "كان أحد أهدافنا الرئيسية الليلة الماضية خزنة تحت الأرض تحتوي على ملايين الدولارات نقداً وذهباً، كانت الأموال تُستخدم لتمويل هجمات حزب الله على إسرائيل".