واشنطن: إرسال قوات من كوريا الشمالية لمؤازرة روسيا هو "تطور خطير"!

قالت الولايات المتحدة إن إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في أوكرانيا من شأنه أن يشكل "تطورا خطيرا"، في حين طالبت كوريا الجنوبية بالسحب الفوري لتلك القوات.

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن واشنطن اطلعت على تقارير تفيد بإرسال كوريا الشمالية قوات وتتهيأ لإرسال مزيد من الجنود إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.

وأضاف "إذا صح ذلك، فإن هذا الأمر يشكل تطورا خطرا ويثير قلقا بالغا ويعكس ترسيخا واضحا للعلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا"، وقال إن واشنطن بصدد التشاور مع حلفائها وشركائها "بشأن تداعيات خطوة دراماتيكية كهذه".