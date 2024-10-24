تركيا تكشف عن هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن هوية المنفذ الثاني الذي شارك في الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة. وقال الوزير عبر حسابه في منصة "إكس"، الخميس: "تم الكشف عن هوية الإرهابية التي تم تحييدها في الهجوم الغادر على توساش".



وأضاف أن الإرهابية المشاركة في تنفيذ الهجوم تدعى "مينه سفجين ألتشيشك، وهي عضو في تنظيم بي كي كي الإرهابي".



وأكد أن الإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم ينتميان لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مشددًا أن تركيا "عازمة على القضاء على التنظيم الإرهابي الغادر الذي يهدد وحدة البلاد وسلامتها".



وأسفر الهجوم، الذي وقع أمس الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وتم القضاء على منفذي الهجوم، بينما شنت القوات التركية ضربات انتقامية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع إطلاق نار عقب الانفجار الذي حدث عصر أمس، أدى إلى زيادة التوتر في المنطقة وتدخل القوات الأمنية بكثافة لاحتواء الموقف.