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عربي و دولي

تركيا تكشف عن هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة

2024-10-24 | 10:10
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تركيا تكشف عن هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة
تركيا تكشف عن هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن هوية المنفذ الثاني الذي شارك في الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة. وقال الوزير عبر حسابه في منصة "إكس"، الخميس: "تم الكشف عن هوية الإرهابية التي تم تحييدها في الهجوم الغادر على توساش".

وأضاف أن الإرهابية المشاركة في تنفيذ الهجوم تدعى "مينه سفجين ألتشيشك، وهي عضو في تنظيم بي كي كي الإرهابي".

وأكد أن الإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم ينتميان لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مشددًا أن تركيا "عازمة على القضاء على التنظيم الإرهابي الغادر الذي يهدد وحدة البلاد وسلامتها".

وأسفر الهجوم، الذي وقع أمس الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وتم القضاء على منفذي الهجوم، بينما شنت القوات التركية ضربات انتقامية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع إطلاق نار عقب الانفجار الذي حدث عصر أمس، أدى إلى زيادة التوتر في المنطقة وتدخل القوات الأمنية بكثافة لاحتواء الموقف.
تركيا تكشف عن هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة

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مجزرة في جباليا: شهداء وقصف عنيف يسقط 11 منزلاً
14:43

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كما أكد الدفاع المدني أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بسبب عرقلة الاحتلال لعملهم.

14:43

مجزرة في جباليا: شهداء وقصف عنيف يسقط 11 منزلاً

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن الاحتلال ارتكب "مجزرة كبيرة" بتفجيره 11 منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى قصف مربع سكني في المنطقة، حيث يوجه المواطنون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى.

كما أكد الدفاع المدني أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بسبب عرقلة الاحتلال لعملهم.

اجتماعات تهدئة وصفقة أسرى في مصر... ونتنياهو يرحب
14:10

اجتماعات تهدئة وصفقة أسرى في مصر... ونتنياهو يرحب

رحب مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، حيث أصدر نتنياهو تعليماته لرئيس الموساد بالتوجه إلى الدوحة لجمع الدعم لمبادرات جديدة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية.

في سياق متصل، أكد مصدر مصري مسؤول أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى يلتقي قيادات حركة حماس في القاهرة لبحث الأوضاع الحالية في غزة وسبل تذليل العقبات أمام التهدئة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.

14:10

اجتماعات تهدئة وصفقة أسرى في مصر... ونتنياهو يرحب

رحب مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، حيث أصدر نتنياهو تعليماته لرئيس الموساد بالتوجه إلى الدوحة لجمع الدعم لمبادرات جديدة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية.

في سياق متصل، أكد مصدر مصري مسؤول أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى يلتقي قيادات حركة حماس في القاهرة لبحث الأوضاع الحالية في غزة وسبل تذليل العقبات أمام التهدئة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.

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