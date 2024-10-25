الرئيس التايواني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا

قال رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، إن "الجزيرة لن تتنازل دفاعا عن أراضيها"، في حين تواصل الصين الضغط العسكري على تايبيه لقبول مطالبها بفرض السيادة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن لاي قوله: "لن نتنازل عن شبر واحد من الأرض في تايوان وبينغو وكينمن وماتسو خلال دفاعنا بحزم عن وطننا"، في إشارة إلى الجزر التي تسيطر عليها تايبيه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأربعاء الماضي، إنها رصدت مجموعة حاملة طائرات صينية تبحر باتجاه المياه الفاصلة بين تايوان والصين، بعد يوم من إجراء بكين مناورة بالذخيرة الحية قبالة سواحل تايوان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر منصة "إكس" رصد مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ" الصينية قرب جزر براتاس التي تديرها تايبيه، على بعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلاً) جنوب غرب تايوان، متجهة شمالاً نحو مضيق تايوان الحساس.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية إن السفن التابعة للبحرية الصينية "بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ أبحرت عبر المياه القريبة من دونغشا (جزر براتاس) واستمرت شمالا نحو مضيق تايوان"، مشيرة إلى إن الجيش التايواني "راقب الوضع واستجاب وفقا لذلك".