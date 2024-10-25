قوات العدو تقتحم مستشفى كمال عدوان

أفاد مراسل "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدعو المرضى في المستشفى للنزول إلى ساحته الرئيسية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لـ "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، إضافة إلى حصار عشرات الآلاف من السكان في مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالا.

وأعلن جيش الاحتلال في 6 تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركةحماس من استعادة قوتها في المنطقة".