وزير الخارجية العراقي: قلقون من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان وأن يصبح العراق جزءا منها

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قلق بلاده من احتمال توسّع نطاق الحرب من لبنان لتطاول العراق.

واعرب حسين خلال لقائه في باريس عددا من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية غداة مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان، عن "قلق العراق من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى، ومن أن تصبح الأراضي العراقية جزءا من هذه الحرب"، مشيرا إلى أن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".