وقال الرئيس التنفيذي للصحيفة وليام لويس إن هذا يمثل عودة "إلى جذورنا بعدم تأييد مرشحين رئاسيين".

وطوال العقود الأربعة الماضية، دأبت هيئة تحرير الصحيفة على دعم مرشحين وجميعهم من الديموقراطيين قبل أن تقرر الآن البقاء على الحياد في أحد أكثر الانتخابات استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم فقدان الصحف التأثير الذي كانت تحظى به في السابق، إلا أن "واشنطن بوست" التي تتخذ من "الديموقراطية تموت في الظلام" شعارا، لا تزال تحتفظ بتأثير ملحوظ بين النخبة في العاصمة الأميركية.

ويأتي قرار واشنطن بوست في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها صحيفة لوس أنجليس تايمز، إحدى الصحف الأميركية الكبرى المتبقية.

وأعلنت مارييل غارزا مسؤولة التحرير في صحيفة "لوس أنجليس تايمز" استقالتها الأربعاء الفائت احتجاجا على منع مالك الصحيفة لهيئة التحرير من إصدار تأييد لهاريس.

وعلى النقيض من ذلك، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" تأييدها لهاريس في أيلول، ووصفتها بأنها "الاختيار الوطني الوحيد للرئاسة".

أما الجمهوري ترامب فتلقى دعما خاصا الجمعة من صحيفة نيويورك بوست التي يملكها روبرت مردوخ، والتي أعلنت أن "أميركا مستعدة اليوم لاستعادة دونالد ترامب البطل للرئاسة".

وهاجم مارتي بارون، رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة واشنطن بوست، "جبن الصحيفة" الذي ستسقط الديموقراطية ضحيته.

وقال بارون إن ترامب سينظر الى القرار "كدعوة ليمارس مزيدا من الترهيب" بحق بيزوس.

وقال الرئيس التنفيذي للصحيفة وليام لويس إن هذا يمثل عودة "إلى جذورنا بعدم تأييد مرشحين رئاسيين".

وطوال العقود الأربعة الماضية، دأبت هيئة تحرير الصحيفة على دعم مرشحين وجميعهم من الديموقراطيين قبل أن تقرر الآن البقاء على الحياد في أحد أكثر الانتخابات استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب "فرانس برس" فانه رغم فقدان الصحف التأثير الذي كانت تحظى به في السابق، إلا أن "واشنطن بوست" التي تتخذ من "الديموقراطية تموت في الظلام" شعارا، لا تزال تحتفظ بتأثير ملحوظ بين النخبة في العاصمة الأميركية.

ويأتي قرار "واشنطن بوست" في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، إحدى الصحف الأميركية الكبرى المتبقية.

وأعلنت مارييل غارزا مسؤولة التحرير في "لوس أنجليس تايمز" استقالتها الأربعاء احتجاجا على منع مالك الصحيفة لهيئة التحرير من إصدار تأييد لهاريس.

وعلى النقيض من ذلك، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز تأييدها لهاريس في أيلول/سبتمبر، ووصفتها بأنها "الاختيار الوطني الوحيد للرئاسة".

أما الجمهوري ترامب فتلقى دعما خاصا الجمعة من صحيفة نيويورك بوست التي يملكها روبرت مردوخ، والتي أعلنت أن "أميركا مستعدة اليوم لاستعادة دونالد ترامب البطل للرئاسة".

وهاجم مارتي بارون، رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة واشنطن بوست، "جبن الصحيفة" الذي ستسقط الديموقراطية ضحيته.

وقال بارون إن ترامب سينظر الى القرار "كدعوة ليمارس مزيدا من الترهيب" بحق بيزوس.