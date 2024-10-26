أي بي سي عن مسؤول بالإدارة الأميركية: سوليفان أطلع بايدن مرات عدة على تفاصيل عملية إسرائيل ضد إيران وتطورها

إكسيوس عن مصادر: مصنع الصواريخ الذي تم تدميره بغارة على سوريا تزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران شيدته وقد أطلعت إسرائيل إدارة بايدن مسبقا على الغارة بوصفها عملية حساسة وواشنطن لم تعارض