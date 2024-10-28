نتنياهو: بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ

قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: "بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ، وقتلنا نصرالله ولن يعود ليقول إننا كبيت العنكبوت، وفي اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية".



وأشار نتنياهو إلى أنَّ "القوات الإسرائيلية قامت بشن هجمات واسعة ضد إيران وأذرعها في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأذرع فقدت قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".



وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى "تدفيع إيران الثمن" ومنعها من التحول إلى دولة نووية، ومستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه تحجيم إيران".



وتابع، "إسرائيل قوية وستكون أقوى من ذي قبل ومسؤوليتنا ترميم النسيج الداخلي والاقتصاد والبلدات التي تضررت".



وذكر نتنياهو أن "الاستراتيجية طويلة المدى لإسرائيل تتضمن تدمير "محور الشر" وقطع أذرعه في الشمال والجنوب"، مؤكدًا أن "القرارات تُتخذ بشكل مستقل وأن إسرائيل ستحقق أهدافها".



وأوضح نتنياهو أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مصانع كبرى في إيران، مثنيًا على التعاون المستمر مع حلفاء مثل الولايات المتحدة"، كما أشار إلى تدمير المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.