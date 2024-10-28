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عربي و دولي

نتنياهو: بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ

2024-10-28 | 10:55
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نتنياهو: بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ
نتنياهو: بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ

قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: "بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ، وقتلنا نصرالله ولن يعود ليقول إننا كبيت العنكبوت، وفي اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية".


وأشار نتنياهو إلى أنَّ "القوات الإسرائيلية قامت بشن هجمات واسعة ضد إيران وأذرعها في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأذرع فقدت قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى "تدفيع إيران الثمن" ومنعها من التحول إلى دولة نووية، ومستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه تحجيم إيران".

وتابع، "إسرائيل قوية وستكون أقوى من ذي قبل ومسؤوليتنا ترميم النسيج الداخلي والاقتصاد والبلدات التي تضررت".

وذكر نتنياهو أن "الاستراتيجية طويلة المدى لإسرائيل تتضمن تدمير "محور الشر" وقطع أذرعه في الشمال والجنوب"، مؤكدًا أن "القرارات تُتخذ بشكل مستقل وأن إسرائيل ستحقق أهدافها".

وأوضح نتنياهو أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مصانع كبرى في إيران، مثنيًا على التعاون المستمر مع حلفاء مثل الولايات المتحدة"، كما أشار إلى تدمير المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.
نتنياهو: بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

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وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!
16:04

وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!

نفى مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع توسيع القتال في لبنان، واصفًا إياها بأنها "محض خيال". وأكد المكتب أنه لا تراجع عن القتال حتى ضمان خروج حزب الله من جنوب لبنان.

هذا، وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت أن إسرائيل تسعى لصفقة مع لبنان تهدف إلى إلغاء توسيع العملية البرية مقابل فرض حظر بحري وبري وجوي، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

16:04

وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!

نفى مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع توسيع القتال في لبنان، واصفًا إياها بأنها "محض خيال". وأكد المكتب أنه لا تراجع عن القتال حتى ضمان خروج حزب الله من جنوب لبنان.

هذا، وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت أن إسرائيل تسعى لصفقة مع لبنان تهدف إلى إلغاء توسيع العملية البرية مقابل فرض حظر بحري وبري وجوي، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

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