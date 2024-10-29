بايدن: مساعدة كوريا الشمالية لروسيا في حربها على أوكرانيا "خطيرة للغاية"

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن مساعدة كوريا الشمالية لروسيا في حربها على أوكرانيا "خطيرة للغاية"، وذلك بعد تأكيد وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إرسال كوريا الشمالية نحو 10 آلاف جندي لتلقي التدريب بروسيا، في ظل تنديد أوكراني بذلك، وزيارة وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي موسكو.



ويأتي تصريح بايدن وسط مخاوف غربية من أن يشارك الجنود الكوريون الشماليون في الحرب على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا، مضيفة أن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز القوات الروسية قرب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

ولفتت إلى أن قسما من هذه القوات اقترب بالفعل من أوكرانيا.

وقال البنتاغون إن واشنطن لن تفرض قيودا جديدة على استخدام كييف للأسلحة الأميركية إذا دخلت كوريا الشمالية في حرب موسكو على كييف.