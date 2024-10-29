القوات المسلحة الأردنية: سقوط مسيّرتين شمالا بعد انحرافهما عن مسارهما

نقلت وكالة "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بسقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح اليوم، بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض".

