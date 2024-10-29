"دموع التماسيح".. وزير مالية العدو الاسرائيلي يثير جدلاً! ​ ​

"من جنازة إلى جنازة"، كانت هذه العبارة الأكثر انتشاراً على منصات التواصل من كلمة وزير مالية العدو الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في أثناء اجتماع خاص بحزبه "الصهيونية الدينية"، داعيا إلى القبول بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.

ونشر سموتريتش كلمته عبر حسابه على منصة إكس، و"ظهر وهو يبكي عقب جولته على بيوت عزاء جنود إسرائيليين قُتلوا في غزة ولبنان"، زاعماً إن "حزبه يدفع ثمنا غير عادل في هذه الحرب".



بكاء سموتريتش أثار حالة من الغضب والجدل بين متابعيه، والردود على مقطعه كانت تحمّله المسؤولية عن الخسائر البشرية في الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان.



وكتب أحد "المستوطنين الإسرائيليين معلقاً على بكاء سموتريتش بالقول: "عودوا إلى بيوتكم يا أعضاء الحكومة الدموية والفاسدة، أظهروا بعض الخجل واتركوا الحياة العامة، لقد جلبتم لنا ما يكفي من الموت والفجيعة والفشل، اذهبوا!".



ووصفت مغردة مستوطنة إسرائيلية "دموع سموتريتش بأنها دموع التماسيح، وهاجمته قائلة: "أنت كاذب، وعنصري، وشقي، ليس منك -أو ليس لديك- أي فائدة، فقط الضرر، اخرج من حياتنا".