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عربي و دولي

الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك ضد "قانون الكنيست": قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة

2024-10-29 | 15:18
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الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك ضد &quot;قانون الكنيست&quot;: قضية &quot;الأونروا&quot; قضية سياسية تتعلق بحق العودة
الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك ضد "قانون الكنيست": قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة

اعلنت الرئاسة الفلسطينية انه قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، مضيفة : "نثمن مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".
وتابعت الرئاسة: "نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، محملة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأكدت الرئاسة أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوترا.
الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك ضد "قانون الكنيست": قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة

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