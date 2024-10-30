بوادر إتفاق لوقف الحرب على لبنان.. "أكسيوس" ينشر التفاصيل

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إعتقادهم أن "حزب الله أصبح أخيرا على استعداد للنأي بنفسه عن حركة حماس في قطاع غزة".

ووفقا لـ "أكسيوس"، فإنه "يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين إسرائيل وحزب الله في غضون أسابيع".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع وزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات الصفقة المحتملة.

وذكر "أكسيوس" أن زيارة آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لـ "إسرائيل" تدل على أن نتنياهو يؤيد المضي قدما في إبرام الصفقة، وأن هوكشتاين كان ينتظر أن يحسم الإسرائيليون موقفهم بشأن الصفقة قبل التوجه لـ "إسرائيل".

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي قد ذكر أن هوكشتاين وبريت ماكغورك مبعوثا بايدن سيزوران "إسرائيل" غدا الخميس، في مسعى لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قالت إنها ما زالت تعتقد أن هناك فرصة للتوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان، وإنها ستواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.

وينص الاتفاق محل البحث -وفقا لموقع أكسيوس- على إعلان وقف إطلاق نار تتبعه فترة انتقالية لمدة 60 يوما. وهو مبني على إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كما سينقل حزب الله أسلحته الثقيلة شمال الليطاني بعيدا عن حدود "إسرائيل" خلال الفترة الانتقالية.

وسينشر الجيش اللبناني خلال الفترة الانتقالية نحو 8 آلاف جندي على طول الحدود مع "إسرائيل"، في حين سيسحب جيش الاحتلال قواته تدريجيا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال الفترة الانتقالية.

ويترافق ما ذكره الموقع مع ما أعلنته عدة وسائل إعلام إسرائيلية من أن الجيش الإسرائيلي اقترب من إنهاء عمليته البرية في قرى لبنان الحدودية مع "إسرائيل"، وأن الجيش أبلغ نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بأن الوقت مناسب لإنهاء القتال مع حزب الله.







