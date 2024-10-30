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عربي و دولي

خلال 24 ساعة.. روسيا تدمر 23 مسيرة أوكرانية وتهاجم كييف بالمسيرات

2024-10-30 | 02:15
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خلال 24 ساعة.. روسيا تدمر 23 مسيرة أوكرانية وتهاجم كييف بالمسيرات
خلال 24 ساعة.. روسيا تدمر 23 مسيرة أوكرانية وتهاجم كييف بالمسيرات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق في غرب روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام للتراسل، أن الدفاعات الجوية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة كورسك، و4 فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود.
من ناحية ثانية، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا واشتعلت النيران في عدة شقق بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كييف.
وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة مدمرة أشعل حريقا في مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي في غرب كييف.
ونشرت الإدارة العسكرية في كييف صورة لألسنة لهب تندلع من شقة في مبنى سكني.
وقالت أيضا إن حريقا آخر اندلع في مبنى إداري متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي.
وقال شهود من رويترز إنهم سمعوا سلسلة من الانفجارات يبدو أنها صادرة عن وحدات دفاع جوي أثناء تصديها للهجوم.
خلال 24 ساعة.. روسيا تدمر 23 مسيرة أوكرانية وتهاجم كييف بالمسيرات

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