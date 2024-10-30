النرويج ستقدم مشروع قرار لطلب رأي المحكمة الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر أونروا
كشفت وكالت ريوترز أن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر أونروا، لافتة الى أن السؤال أمام المحكمة سيكون: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟
واعتبرت الوكالة أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.
هذا وأعلن وزير الخارجية النرويجي أن بلاده تأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده.