النرويج ستقدم مشروع قرار لطلب رأي المحكمة الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر أونروا

واعتبرت الوكالة أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.هذا وأعلن وزير الخارجية النرويجي أن بلاده تأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده.