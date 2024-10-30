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مبادرة إماراتية لدعم التعليم بلبنان تطال 40 ألف مستفيد في المرحلة الأولى

2024-10-30 | 08:18
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مبادرة إماراتية لدعم التعليم بلبنان تطال 40 ألف مستفيد في المرحلة الأولى
مبادرة إماراتية لدعم التعليم بلبنان تطال 40 ألف مستفيد في المرحلة الأولى

تماشياً مع الحملة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الشعب اللبناني، طلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان عبر "المدرسة الرقمية" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي بسبب الأحداث الراهنة التي يمر بها لبنان.

ويأتي مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025" جزءاً من الاستجابة الشاملة من دولة الإمارات لدعم الشعب اللبناني، ويشمل ذلك تقديم الدعم الإغاثي، والغذائي، والصحي، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد.
ويدعم استمرارية النظام التعليمي للأطفال المنقطعين عن التعليم عبر منصات رقمية متكاملة، تعمل على تقديم دروس وبرامج تعليمية تحسن من مستوى الطلاب التعليمي، وتزود المعلمين بالمهارات اللازمة لدعم استمرارية التعليم.
ويجسد المشروع إيمان دولة الإمارات بأن استمرارية التعليم أمر حيوي لدعم المجتمع من أجل تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من قدرة المجتمع على النهوض والتعافي على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" محمد بن عبدالله القرقاوي أن مشروع استمرارية التعليم في لبنان يأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمساندة الشعب اللبناني الشقيق وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع التعليمي، حيث يواجه عدد كبير من الأطفال خطر التأخر بالتعليم بسبب الأحداث الجارية وعدم القدرة على الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.
وأضاف: "إن مشروع استمرارية التعليم الذي تشرف على تنفيذه المدرسة الرقمية من خلال اعتماد الحلول الذكية وإتاحة محتوى تعليمي رقمي وفق المنهج الرسمي اللبناني، "يكتسب أهمية كبرى لحاضر ومستقبل طلبة لبنان الشقيق، وهو ما يعكس إيمان دولتنا وقيادتنا بالدور الحيوي الذي يلعبه التعليم للنهوض بالمجتمعات ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة".
مبادرة إماراتية لدعم التعليم بلبنان تطال 40 ألف مستفيد في المرحلة الأولى

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