وزير الحرب الإسرائيلي: أهم أولوياتنا في غزة حالياً هي إعادة المختطفين وعمليات الجيش تخلق الظروف لتحقيق ذلك

تماشياً مع الحملة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الشعب اللبناني، طلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان عبر "المدرسة الرقمية" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي بسبب الأحداث الراهنة التي يمر بها لبنان.

