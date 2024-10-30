القناة 12 الإسرائيلية: إجماع خلال مشاورات أجراها نتنياهو مع مسؤولين على أن العملية البرية بلبنان حققت أهدافها

نشرت هيئة البث الإسرائيلية ما تقول أنه نص مقترح لوقف النار بين لبنان وإسرائيل كتبه الموفد الأميركي آموس هوكستين. يدعو اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان إلى انسحاب إسرائيل خلال 7 أيام من التوقيع عليه؛ ويتعين على لبنان نزع سلاح جميع الجماعات في جنوب لبنان خلال 60 يوماً؛ وتحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الناشئة في عمق لبنان، أي الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى.ويوجد النقاط التالية:
أكدت مصادر دبلوماسية أميركية لـ الجديد، بأن الإدارة الأميركية متفأئلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة في لبنان قبل الانتخابات، حيث تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وأشارت المصادر إلى أن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوثين الأميركيين هوكستين وماكغورك يدل على دعمه لإبرام الصفقة. ومع ذلك، توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن الجولة المقبلة من المفاوضات قد لا تختلف عن سابقاتها، في ظل انتظار إيران ونتنياهو للنتائج المتعلقة بالرئيس الأميركي المقبل، بالإضافة إلى عدم تحقيق نتنياهو لأهدافه من الحرب حتى الآن.
أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله أفنير الذي كان من المقرر نهاية تشرين الثاني، بسبب الوضع الأمني وخشية من مسيرات حزب الله.