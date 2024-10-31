يديعوت أحرونوت: إعلان مقتل عدد من المصابين نتيجة سقوط صواريخ المطلة

أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: نتنياهو ناقش مع هوكستين وماكغورك اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان

أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: نتنياهو ناقش مع هوكستين وماكغورك اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان