"حماس ترفض الوقف المؤقت للحرب".. هذا ما قاله القيادي طاهر النونو لـ "أ ف ب"!

أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو، أن "الحركة ترفض فكرة الوقف الموقت للحرب في قطاع غزة لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها".