"حماس ترفض الوقف المؤقت للحرب".. هذا ما قاله القيادي طاهر النونو لـ "أ ف ب"!
أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو، أن "الحركة ترفض فكرة الوقف الموقت للحرب في قطاع غزة لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها".
وقال النونو لوكالة فرانس برس إن "فكرة الوقف الموقت للحرب ثم العودة إلى العدوان من جديد سبق أن أبدينا رأينا فيها، حماس مع الوقف الدائم للحرب وليس المؤقت".
وأكد النونو أنه "إذا دعا الوسطاء حماس إلى الاستماع لعروض واقتراحات جديدة فإن حماس ستلبي هذه الدعوة".
وشدد النونو على أن "موافقة حماس على أي عرض مشروطة بأن تلبى المطالب الأربعة للمقاومة".
ووفقاً للقيادي فإن "هذه المطالب متمثلة بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات بكميات كافية وصفقة جادة لتبادل الأسرى، تمهيداً لإعادة إعمار القطاع".
وأوضح النونو أن "الفريق القيادي الذي يدير ملف المفاوضات في حماس ما زال نفسه برئاسة خليل الحية".