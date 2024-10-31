غالانت: إيران أصبحت وحيدة والوضع الصعب لحماس وحزب الله لا يمَكنهما من مساعدتها

عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى للجديد: منذ أكثر من سنتين زرنا بري وأنذرناه ألا يكرر ألاعيبه ومسك الدستور أمامي وقال أنه ساهم في كتابته والآن ينتظر المرشح الملائم لإيران وحزب الله وليس للشعب اللبناني