ترامب في قهوة "حسن عباس".. سنوقف الحرب!

يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زيارة "مقهى لبناني شهير" في ديربورن - ميشيغان، اليوم، إلا أن صاحب هذا المقهى إشترط على ترامب "الدعوة لوقف الحرب في لبنان" قبيل استضافته.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، قال صاحب المقهى، حسن عباس، إن "ترامب من المقرر أن يزور مطعمه".



وأضاف صاحب المقهى، اللبناني الأصل: "نتوقع بعض الملاحظات حول إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط، أنا لست هنا لأتدخل في السياسة، أنا لست هنا لأخبر الناس بأي اتجاه أصوت، أنا هنا ببساطة لأن عائلتنا تُذبح ونريد فقط إنهاء الحرب، أوقفوا القصف".



وقال عباس إن "مساعدي ترامب تواصلوا معه قبل عدة أسابيع بشأن استضافة ترامب في ديربورن".



ولفت عباس إلى أنه "يريد رؤية بيان من ترامب يُظهر نواياه لإنهاء الحرب والمساعدة في إعادة بناء لبنان ومساعدة النازحين والمصابين".



وبالفعل، فإن ترامب كتب على حسابه عبر منصة "إكس"، يوم الأربعاء المنصرم، أنه يريد "وقف المعاناة والدمار في لبنان".



وأضاف ترامب: "سأحل المشكلات التي سببتها كامالا هاريس وجو بايدن وأوقف المعاناة والدمار في لبنان".



من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين مطلعين قولهما إن "دونالد ترامب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز بالإنتخابات".