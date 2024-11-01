ترامب: أخسر الانتخابات بهذه الحالة!

أثار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، مجدداً المخاوف من مرحلة ما بعد ظهور نتائج الانتخابات، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة، التي ربما تؤدي إلى خسارته الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل، هي إذا كان هناك غش".

وهذا هو الادعاء نفسه الذي أطلقه قبل 4 سنوات، عندما هزمه الرئيس الأميركي جو بايدن، في مراكز الاقتراع، على الرغم من أن ترامب وكثيرا من أنصاره ما زالوا يرفضون الاعتراف بهزيمتهم.



وفي ظهور له بولاية أريزونا، زعم ترامب أنه "يتقدم في كل واحدة من الولايات السبع المتأرجحة، التي ستقرر نتيجة الانتخابات"، وقال "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش".



وذكر ترامب "إنني أتقدم في كل ولاية متأرجحة" وفي محادثة مع المذيع اليميني، تاكر كارلسون، أكد ترامب أن "محاولات مختلفة للاحتيال، تم الكشف عنها بالفعل".