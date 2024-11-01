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عربي و دولي

ترامب: أخسر الانتخابات بهذه الحالة!

2024-11-01 | 14:42
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ترامب: أخسر الانتخابات بهذه الحالة!
ترامب: أخسر الانتخابات بهذه الحالة!

أثار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، مجدداً المخاوف من مرحلة ما بعد ظهور نتائج الانتخابات، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة، التي ربما تؤدي إلى خسارته الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل، هي إذا كان هناك غش".

وهذا هو الادعاء نفسه الذي أطلقه قبل 4 سنوات، عندما هزمه الرئيس الأميركي جو بايدن، في مراكز الاقتراع، على الرغم من أن ترامب وكثيرا من أنصاره ما زالوا يرفضون الاعتراف بهزيمتهم.

وفي ظهور له بولاية أريزونا، زعم ترامب أنه "يتقدم في كل واحدة من الولايات السبع المتأرجحة، التي ستقرر نتيجة الانتخابات"، وقال "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش".

وذكر ترامب "إنني أتقدم في كل ولاية متأرجحة" وفي محادثة مع المذيع اليميني، تاكر كارلسون، أكد ترامب أن "محاولات مختلفة للاحتيال، تم الكشف عنها بالفعل".
ترامب: أخسر الانتخابات بهذه الحالة!

عربي و دولي

دونالد ترامب

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بالفيديو- ترامب يزور ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان
16:09

بالفيديو- ترامب يزور ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان

زار المرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، والتي تعتبر أكبر مدينة ذات أغلبية عربية في البلاد.
وتعتبر ديربورن موطنا لأكبر تجمع من الأميركيين العرب في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من العرب الاميركيين فيها .
وقد التقى ترامب المناصرين له في مقهى حيث قدم له صاحبه لوحة تذكارية.

16:09

بالفيديو- ترامب يزور ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان

زار المرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، والتي تعتبر أكبر مدينة ذات أغلبية عربية في البلاد.
وتعتبر ديربورن موطنا لأكبر تجمع من الأميركيين العرب في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من العرب الاميركيين فيها .
وقد التقى ترامب المناصرين له في مقهى حيث قدم له صاحبه لوحة تذكارية.

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