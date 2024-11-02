المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالمسيرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة بـ4 عمليات منفصلة

المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة بواسطة المسيّرات ونؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة