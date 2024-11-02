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جيش العدو الإسرائيلي: وحدة كوماندوز بحرية اعتقلت قياديا في حزب الله بعملية البترون
جيش العدو الإسرائيلي: وحدة كوماندوز بحرية اعتقلت قياديا في حزب الله بعملية البترون
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عربي و دولي
"معاريف" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: قوات إسرائيلية إعتقلت مسؤولاً بحزب الله في عمق لبنان
2024-11-02 | 08:26
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"معاريف" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: قوات إسرائيلية إعتقلت مسؤولاً بحزب الله في عمق لبنان
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"معاريف" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: قوات إسرائيلية إعتقلت مسؤولاً بحزب الله في عمق لبنان
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