"إسرائيل" تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن كاتس أمر اليوم المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في "إسرائيل".

وكانت "إسرائيل" زعمت أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم شاركوا في هجوم "7 أكتوبر " ، فيما رفضت الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وقال وزير خارجية العدو: "إن الأونروا، المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل".