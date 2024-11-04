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"إسرائيل" تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

2024-11-04 | 01:50
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&quot;إسرائيل&quot; تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا
"إسرائيل" تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

أبلغ وزير الخارجية في كيان العدو "يسرائيل كاتس" ​الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين "إسرائيل" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بعد أن وافق "الكنيست" الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في كيان الاحتلال .

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن كاتس أمر اليوم المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في "إسرائيل".

وكانت  "إسرائيل" زعمت أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم  شاركوا في هجوم "7 أكتوبر " ، فيما رفضت الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وقال وزير خارجية العدو: "إن الأونروا، المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل".

"إسرائيل" تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

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