جيش العدو الاسرائيلي يزعم "مقتل" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا

زعم جيش العدو الاسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم أهدافًا لركن الاستخبارات التابع لحزب الله داخل سوريا".

وقال المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "ركن الاستخبارات يُعتبر الجهة الاستخبارية المركزية في حزب الله المسؤولة عن بلورة صورة الاستخبارات لديه وتقود الجهود الاستخبارية في التنظيم وتتمتع بقدرات جمع المعلومات والكشف".



وادعى أن "ركن الاستخبارات يقوم بتفعيل مكتب داخل سوريا يضم أنظمة جمع وتقييم، حيث عمل الركن بشكل مستقل وبتوجيه مباشر من قائد ركن الاستخبارات حسين علي هزيمة الذي قتل في بيروت قبل نحو شهر مع هاشم صفي الدين، كما تم القضاء على محمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا".