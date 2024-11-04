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عربي و دولي
مراسلة الجديد: ادارة بايدن تسعى للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار خلال الاسابيع المقبلة
2024-11-04 | 16:07
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مراسلة الجديد: ادارة بايدن تسعى للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار خلال الاسابيع المقبلة
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مراسلة الجديد: ادارة بايدن تسعى للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار خلال الاسابيع المقبلة
خاص الجديد
محليات
عربي و دولي
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