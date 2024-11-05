وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأربعاء

وأوضح بارو في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية "أتوجه غدا مساء (الأربعاء) إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للاجتماع بالسلطات والأطراف الإنسانية الفاعلة لحمل صوت فرنسا في هذه المنطقة التي عانت كثيرا جدا".

وإلى جانب وقف إطلاق النار، سيشدد وزير الخارجية الفرنسي على "احترام القانون الدولي".

وأوضح الوزير "انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب أن تتوقف" في حين تُتهم إسرائيل بانتهاكات كثيرة للقانون الإنساني في حربها على حماس في قطاع غزة.

وحظرت إسرائيل كذلك نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في أراضيها وفي الضفة الغربية المحتلة ما يعيق كثيرا جهود المساعدات في قطع غزة المدمر جراء الحرب إذ ان المنظمة تعتبر "العمود الفقري" في مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وسبق لبارو أن زار إسرائيل في الذكرى الأولى لهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتأتي هذه الزيارة في حين تشهد العلاقات بين إسرائيل وباريس توترا واضحا في الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في غزة.

لكن بارو شدد على أن "الحوار لم يتوقف يوما".