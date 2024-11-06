مباشر | ساعات الحسم.. تغطية خاصة لآخبار الإنتخابات الرئاسية الأميركية

بدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 في الظهور، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في سباق محتدم نحو البيت الأبيض.



وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب بـ3 ولايات، هي إنديانا (11 صوتا انتخابيا) وكنتاكي (8 أصوات انتخابية) وفرجينيا الغربية (4 أصوات انتخابية).



في المقابل، حسمت هاريس فوزها حتى الآن بولاية فيرمونت (3 أصوات انتخابية).



لدى ترامب حاليا 95 مقابل 35 لهاريس في المجمع الإنتخابي. (يتبع)