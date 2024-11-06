ترمب يحصد 178 صوتاً بالمجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس حتى الآن

النائب سيمون أبي رميا للجديد: لقاؤنا اليوم هو بداية مرحلة تأسيسية وحركة دينامية أردنا خلقها و لبنان لم يعد يحتمل المزيد من ثقل الاجندات السياسية والمصالح الشخصية