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عربي و دولي

بالفيديو- شظايا صاروخ تصيب سيارة في تل ابيب

2024-11-06 | 06:49
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بالفيديو- شظايا صاروخ تصيب سيارة في تل ابيب
بالفيديو- شظايا صاروخ تصيب سيارة في تل ابيب

اطلقت المقاومة الاسلامية صلية صـاروخية كبيرة باتجاه الاراضي المحتلة وقد اصابت شظايا صاروخ سيارة في تل ابيب.
#أخبار_الجديد

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نعيم قاسم يحدد أمراً واحداً يوقف الحرب.. ولنتنياهو: "مين أنتَ"؟
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نعيم قاسم يحدد أمراً واحداً يوقف الحرب.. ولنتنياهو: "مين أنتَ"؟
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أكد الأامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له: "لا يفرق من يربح إن كان دونالد ترامب أو كامالا هاريس، فنحن نعوّل على الميدان فقط، والعدو في الميدان خاسرٌ وليس رابحاً وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه"، لافتاً إلى أنّ "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه". وتابع: "لدينا عشرات الآلاف من المقاومين القادرين على المواجهة، وقوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق بالإمكانات العسكرية. ليس في قاموسنا إلا الصّبر والتحمّل والبقاء في الميدان حتّى النّصر ولا يُمكن أن نُهزم، فالأرض لنا والله معنا".

08:46

نعيم قاسم يحدد أمراً واحداً يوقف الحرب.. ولنتنياهو: "مين أنتَ"؟

أكد الأامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له: "لا يفرق من يربح إن كان دونالد ترامب أو كامالا هاريس، فنحن نعوّل على الميدان فقط، والعدو في الميدان خاسرٌ وليس رابحاً وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه"، لافتاً إلى أنّ "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه". وتابع: "لدينا عشرات الآلاف من المقاومين القادرين على المواجهة، وقوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق بالإمكانات العسكرية. ليس في قاموسنا إلا الصّبر والتحمّل والبقاء في الميدان حتّى النّصر ولا يُمكن أن نُهزم، فالأرض لنا والله معنا".

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