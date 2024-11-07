خامنئي: المقاومة مستمرّة وستنتصر

وأكد المرشد الإيراني أن حزب الله قوي ويواصل كفاحه، رغم أن البعض داخل لبنان وخارجه يظنون أنه ضعف، وهؤلاء واهمون ومخطئون، على حد قوله.وشدد خامنئي على أن "العالم سيرى بوضوح كيف سيُهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله". وأوضح أنه قد لا تكون هناك شخصيات بارزة في حزب الله الآن، كالسيد نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، "لكن الحزب موجود بمقاتليه وروحه القتالية والمعنوية".وعلى الصعيد الفلسطيني، قال خامنئي إن "المقاومة الفلسطينية خاضت 9 مواجهات -منذ عام 2009- انتصرت فيها على الكيان الصهيوني، وهي تتفوق عليه اليوم أيضا".