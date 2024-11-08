بعد خسارتها أمام ترامب.. ماذا ستفعل كامالا هاريس؟

من بين الخيارات المطروحة، قد تختار الترشح مجددًا، رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك، أو العودة إلى مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح نظرًا للتغيرات السياسية في كاليفورنيا.

كما يمكن لها الانضمام إلى القطاع الخاص، سواء في شركة محاماة أو مجموعة ضغط. أيضًا، قد تلتحق بإحدى المؤسسات الفكرية، أو تتجه إلى تأليف كتاب عن تجربتها السياسية.

وأخيرًا، قد تختار أخذ فترة نقاهة بعيدًا عن السياسة.