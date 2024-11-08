بعد خسارتها أمام ترامب.. ماذا ستفعل كامالا هاريس؟
تستعد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لمغادرة منصبها خلال 74 يومًا، دون خطط واضحة للمرحلة المقبلة، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تجد فيها نفسها في هذا الوضع. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أصدقاء هاريس ومساعديها يشيرون إلى أن التفكير في خطوتها التالية لا يزال في مراحله الأولى، مع وجود عدة خيارات أمامها.
من بين الخيارات المطروحة، قد تختار الترشح مجددًا، رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك، أو العودة إلى مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح نظرًا للتغيرات السياسية في كاليفورنيا.
كما يمكن لها الانضمام إلى القطاع الخاص، سواء في شركة محاماة أو مجموعة ضغط. أيضًا، قد تلتحق بإحدى المؤسسات الفكرية، أو تتجه إلى تأليف كتاب عن تجربتها السياسية.
وأخيرًا، قد تختار أخذ فترة نقاهة بعيدًا عن السياسة.