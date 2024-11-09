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عربي و دولي

فضائح في مكتب نتنياهو.. ابتزاز وتزييف

2024-11-09 | 06:27
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فضائح في مكتب نتنياهو.. ابتزاز وتزييف
فضائح في مكتب نتنياهو.. ابتزاز وتزييف

​كشفت صحف إسرائيلية عن "شبهات" تعصف بمكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على خلفية أزمات عدّة منها تسريب وثائق عن حرب غزة.

وحسبما أفادت مصادر مطلعة للصحف، فإن ضابطا في الجيش العدو تعرض للابتزاز من أشخاص تابعين لمكتب نتنياهو مستغلين امتلاكهم ما وصف بـ "شريط فيديو حساس"، بهدف الحصول على وثائق من الجيش وفق المصادر، وهو ما يفسر انتقال الوثائق السرية حول حرب غرة والرهائن إلى مكتب نتنياهو، من ثم إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

في حين نفى مكتب نتنياهو صحة هذه الشبهات.

ووفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، هناك شبهات أيضاً بتغيير برتوكولات محادثات حساسة وسرية، تتعلق بتحضيرات إسرائيل للقضايا المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية.

وشمل ذلك "تعديلا أو تزييفا للتقارير" بحسب تقرير الصحيفة، الذي أضاف أنه "في بداية الحرب، وعلى خلاف البرتوكولات، أمر نتنياهو بوقف تسجيل محاضر اجتماعات الكابينت".

أما صحيفة "هآرتس"، فأشارت إلى طلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، بتسليم وثائق وبرتوكولات تكشف استعدادات إسرائيل لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، واستجابة وسرعة تعامل نتنياهو مع الأحداث يوم وقوعها.
فضائح في مكتب نتنياهو.. ابتزاز وتزييف

عربي و دولي

إسرائيل

نتنياهو

الجيش الإسرائيلي

غزة

حرب غزة

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"بعضها قيد التحقيق".. مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا!
10:28

"بعضها قيد التحقيق".. مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا!

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية".

10:28

"بعضها قيد التحقيق".. مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا!

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية".

حماس خارج الدوحة.. وقطر تنسحب من مفاوضات الهدنة
09:59

حماس خارج الدوحة.. وقطر تنسحب من مفاوضات الهدنة

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن قطر قررت الانسحاب من دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة حماس بأن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه". وأوضح المصدر أن قطر أبلغت كل من إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها، مشيرًا إلى أن الوساطة لن تُستأنف إلا إذا أظهرت الأطراف المعنية رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن وجود مكتب حماس في الدوحة "لم يعد مبررًا"، مشيرًا إلى أن قطر قررت تعليق الوساطة حتى يظهر الطرفان استعدادًا حقيقيًا للتفاوض.

من جهته، قال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس يوم السبت إن الحركة لم تتلقَّ أي طلب من قطر لإغلاق مكتبها في الدوحة، وذلك عقب التصريح الذي أدلى به المصدر الدبلوماسي. وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يوجد أي تأكيد أو نفي لما نشره المصدر الدبلوماسي، ولم نتلقَّ أي طلب بشأن مغادرة قطر".

09:59

حماس خارج الدوحة.. وقطر تنسحب من مفاوضات الهدنة

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن قطر قررت الانسحاب من دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة حماس بأن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه". وأوضح المصدر أن قطر أبلغت كل من إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها، مشيرًا إلى أن الوساطة لن تُستأنف إلا إذا أظهرت الأطراف المعنية رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن وجود مكتب حماس في الدوحة "لم يعد مبررًا"، مشيرًا إلى أن قطر قررت تعليق الوساطة حتى يظهر الطرفان استعدادًا حقيقيًا للتفاوض.

من جهته، قال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس يوم السبت إن الحركة لم تتلقَّ أي طلب من قطر لإغلاق مكتبها في الدوحة، وذلك عقب التصريح الذي أدلى به المصدر الدبلوماسي. وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يوجد أي تأكيد أو نفي لما نشره المصدر الدبلوماسي، ولم نتلقَّ أي طلب بشأن مغادرة قطر".

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