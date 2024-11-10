الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "الولايات المتحدة قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الحرب الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة".

وأشارت إلى أن "هذا التجميد قد يكون مؤقتا، لكن تأثيراته بدأت تتضح على ساحة القتال بعد اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الجرافات المتاحة، والتي تعرض الكثير منها للتدمير نتيجة ما تصفه بـ"الاستهلاك الكثيف" لها خلال الحرب على غزة".



ورجحت الصحيفة بتقرير لمراسلها العسكري يوآف زيتون أن "الضغط الشعبي المتزايد داخل الولايات المتحدة ضد توريد هذه الجرافات قد أسفر عن تجميد الصفقة، لاستخدامها في عمليات تدمير المنازل في قطاع غزة".



وأضاف أن "هذا الوضع يثير تحديات كبيرة أمام الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه المعدات في تأمين مسارات آمنة لقواته على الأرض، لا سيما في المناطق الملغمة".



وقال إن "نقص الجرافات يهدد الجنود في غزة"، مشيرا إلى "مقتل 21 جنديا إسرائيليا الشهر الماضي في جباليا شمال قطاع غزة"، ناقلا عن قادة عسكريين قولهم إن "معظم هؤلاء الجنود قتلوا بسبب العبوات الناسفة، نتيجة نقص جرافات "دي 9″ في تلك العمليات".



وافترض المراسل أن "تجميد شحنات الجرافات يؤخر إقامة مناطق عازلة جديدة في شمال غزة وجنوبه وحتى في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، مع اعتماد الجيش الإسرائيلي بدائل أخرى لتدمير الأبنية، منها الغارات الجوية والانفجارات".