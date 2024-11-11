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عربي و دولي

الأمن الروسي: إحباط عملية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر

2024-11-11 | 04:23
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الأمن الروسي: إحباط عملية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر
الأمن الروسي: إحباط عملية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف أس بي) أنه احبط عملية استخباراتية عسكرية "خططت لها كييف لاختطاف طائرة هليكوبتر مخصصة للحرب الإلكترونية تابعة لقوات الفضاء الروسية."

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان ان "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية لمخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية من طراز Mi-8MTPR-1 تابعة لقوات الفضاء الروسية".

وأضاف البيان : "حاول ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيار عسكري روسي بهدف اختطاف الطائرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتابع بيان الأمن الروسي: "خلال اللعبة العملياتية، تمكن ضباط مكافحة التجسس الروس من تحديد مواقع قوات الدفاع الجوي ومواقع وحدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، والتي تعرضت في وقت لاحق لأضرار بعد استهدافها بأسلحة روسية".

وفي تفاصيل العملية الأوكرانية الفاشلة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"، خططت استخبارات كييف لإقدام الطيار الروسي على تسميم رفاقه لتسهيل اختطاف الهليكوبتر، وزودته بالمعلومات وبالأدوية والجرعات اللازمة لعملية التسميم عبر شخص يدعى "سيرغي" ، الذي قدم كافة التعليمات للطيار الروسي قبل رحلة الاختطاف المفترضة إلى الخارج.

وكان جهاز الأمن الروسي أعلن في تموز الماضي إحباط محاولة الأمن الأوكراني اختطاف قاذفة قنابل استراتيجية تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "تو-22 إم3" إلى خارج البلاد.

كما اعلن جهاز الامن الفيدرالي الروسي في صيف العام 2022، إحباط عملية اختطاف طائرات مقاتلة روسية كانت المخابرات العسكرية الأوكرانية تخطط لها تحت إشراف أجهزة استخبارات دول "الناتو".

الأمن الروسي: إحباط عملية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر

عربي و دولي

روسيا

الامن الفدرالي

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