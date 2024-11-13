الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

انهيار حكومة شولتس .. هل يعطل سياسة ألمانيا الخارجية؟

2024-11-13 | 03:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
انهيار حكومة شولتس .. هل يعطل سياسة ألمانيا الخارجية؟
انهيار حكومة شولتس .. هل يعطل سياسة ألمانيا الخارجية؟

المصدر: DW

"مسألة دعم أوكرانيا هي أيضا من بين أسباب انهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا. لكن يمكن للمعارضة المتمثلة في حزبي الاتحاد المسيحي أن تضمن استمرار هذا الدعم. فما مدى قدرة ألمانيا الآن على العمل على صعيد السياسة الخارجية؟

انهارت حكومة "إشارة المرور" المؤلفة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين، وذلك بالذات في اليوم التالي لانتخاب دونالد ترامب - في يوم يتسم بريبة دولية مما قد يحدث بعد ذلك في عهد الرئيس الأمريكي الجديد ترامب.

 

وهذه ليست صدفة. فقد قام المستشار أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الليبرالي بسبب مواقفه المتناقضة في مسألة الميزانية والمسائل الاقتصادية. وهذا الخلاف له بعد قوي في السياسة الخارجية يرتبط مباشرة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

وهذا الخلاف كان يدور بالتحديد وقبل كل شيء حول نية شولتس تحميل ألمانيا المزيد من الديون لدعم أوكرانيا، وذلك بسبب توقعه أن يقوم الرئيس ترامب بخفض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بشكل كبير أو حتى بإيقافها تمامًا. ولذلك فقد كان شولتس يريد إعلان حالة طوارئ لكي يتمكن من حل مشكلة تحديد سقف الديون المحدد في الدستور الألماني. ولكن ليندنر رفض المشاركة.

 

توافق كبير بشأن السياسة الخارجية

ولذلك فقد أعرب نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (كلاهما من حزب الخضر) عن أسفهما لفشل ائتلاف إشارة المرور، خاصة على خلفية فوز دونالد ترامب والوضع في أوكرانيا. حيث كان من الضروري حشد المزيد من الدعم لأوكرانيا، كما قالت بيربوك مساء الأربعاء (6 تشرين الثاني/نوفمبر). وأضافت أنَّ "الاستثمارات في أوكرانيا، والمليارات الإضافية الأخرى، كانت ستكون أيضًا استثمارات في أمننا".

 

والآن سيواصل المستشار الحكم مع حزب الخضر، ولكن من دون الحزب الليبرالي. وفي شهر كانون الثاني/يناير، يريد طرح مسألة التصويت على الثقة. ومن المتوقع أن تجرى على أبعد تقدير في شهر آذار/مارس 2025 انتخابات مبكرة في ألمانيا. وهذا يعني إمكانية انتظار ألمانيا ستة أشهر حتى تكون لديها حكومة جديدة قادرة على العمل.

 

وهذا يستغرق وقتًا طويلًا جدًا بالنسبة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي كتب خبيره لشؤون السياسة الخارجية يوهان فاديفول لـDW: "ندعوا المستشار إلى طرح مسألة التصويت على الثقة الأسبوع القادم في البرلمان (بوندستاغ) وبالتالي إلى إجراء انتخابات جديدة. وهذه فرصته الأخيرة لإظهار تحمله المسؤولية عن ألمانيا. لا يمكننا السماح لأنفسنا بعدم القدرة على العمل".

 

وحتى ذلك الحين، يجب على شولتس إيجاد الأغلبية في السياسة الخارجية داخل البرلمان الاتحادي "البوندستاغ" لكل حالة على حدة. وهذا ينطبق أيضًا على المزيد من الدعم لأوكرانيا. "الذي يتوقف كثيرًا الآن على معارضة حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي"، كما قال هينينغ هوف من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية لـDW: "أعتقد أنَّه سيكون من الممكن بمساعدة هذه الأصوات إرسال إشارة وزيادة المساعدات الألمانية لأوكرانيا".

 

وكذلك لا يرى هينينغ هوف أية اختلافات كبيرة بين حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي فيما يتعلق بالمشكلات الدولية الكبرى الأخرى مثل الصراع في الشرق الأوسط. ويقول إنَّ "هذا يدل على الإجماع الكبير الموجود لدينا في ألمانيا على مسائل السياسة الخارجية. وهو أيضًا عامل استقرار في وقت الأزمة هذا".

 

أزمات عديدة في الوقت نفسه

ويبدو أنَّ الوضع الدولي بات مضطربًا أكثر مما كان عليه منذ فترة طويلة: ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم انتخاب دونالد ترامب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ولكنه سيتولى منصبه بداية في كانون الثاني/يناير 2025. وفي ألمانيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأهم دولة في الاتحاد الأوروبي، انهارت الحكومة. وفي فرنسا، الشريك الأقرب لألمانيا، أصبح الرئيس إيمانويل ماكرون يعاني من ضعف شديد على مستوى السياسة الداخلية وباتت البلاد تعاني من استقطاب شديد. وهذا كله في ظل الحرب الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط وعدوانية الصين.

 

ويقول هينينج هوف: "الوضع فعلًا خطير للغاية". ويضيف مطالبًا: "يجب علينا ألَّا نخدع أنفسنا. ومن ناحية أخرى، يوجد الآن أمام الأوروبيين مجال ما يزال بإمكانهم التحرك من خلاله واتخاذ تدابير محددة لكيفية مواجهتهم إدارة ترامب. وهذا يشمل إرسال إشارة واضحة تشير إلى أنَّ أوروبا مستعدة لفعل المزيد من أجل أوكرانيا، ولكن أيضًا من أجل الدفاع عن نفسها".

 

ومن الممكن أيضًا أن تساهم في ذلك حكومة المستشار أولاف شولتس، التي لم تعد إلَّا مجرد حكومة تحت الطلب، كما يقول هينينج هوف: "لأنَّ بإمكانها أن تكون متأكدة من دعم ومساهمة حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي، اللذين يعتبران بحسب استطلاعات الرأي الفائز المحتمل في الانتخابات المنتظرة".

 

تعاون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بشروط

أثار انهيار ائتلاف إشارة المرور في برلين مخاوف في أوروبا أيضًا من حدوث شلل سياسي في الاتحاد الأوروبي. "أوروبا ليست قوية من دون ألمانيا القوية"، كما قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي. وقد وصف رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو الإسراع في إجراء انتخابات جديدة في ألمانيا بأنَّه "ضروري للغاية". وأضاف أنَّ الاتحاد الأوروبي لا يستطيع، من دون ألمانيا القوية، اتخاتذ قرارات مهمة.

 

وفي المقابل، يبدو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي غير قلق. ويقول إنَّ ألمانيا بإمكانها الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الدفاعية والسياسية الخارجية. ويضيف أنَّ المستشار "سيهتم خلال الأشهر القادمة في قيام ألمانيا بدورها على المسرح العالمي".

 

بيد أنَّ ألمانيا لا يمكنها على أية حال أن تتحمل حزبًا معلقًا طيلة أشهر في هذا الوضع، كما أكد خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يوهان فاديفول: "ألمانيا بحاجة في أسرع وقت ممكن إلى حكومة مستقرة. ولذلك نحن غير مستعدين للحديث عن تعاون جزئي داخل البرلمان إلَّا عندما يقوم شولتس بطرح مسألة التصويت على الثقة".

 

أعده للعربية: رائد الباش

انهيار حكومة شولتس .. هل يعطل سياسة ألمانيا الخارجية؟

عربي و دولي

المانيا

أوكرانيا

أنالينا بيربوك

أولاف شولتس

ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: نؤكد على ضرورة وقف العدوان على لبنان ونعمل على ذلك من خلال اتصالات مكثفة مع جميع الدول والولايات المتحدة
أكسيوس عن مسؤول أميركي: اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار بلبنان كانت مثمرة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يرد الجميل لـ أيلون ماسك .. كافأه بقيادة وزارة مستحدثة
01:43

ترامب يرد الجميل لـ أيلون ماسك .. كافأه بقيادة وزارة مستحدثة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي ليكافئ اثنين من أنصاره من رجال الأعمال.

01:43

ترامب يرد الجميل لـ أيلون ماسك .. كافأه بقيادة وزارة مستحدثة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي ليكافئ اثنين من أنصاره من رجال الأعمال.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024