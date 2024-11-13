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عربي و دولي

أردوغان يغازل الأسد... ويأمل بهذا الأمر!

2024-11-13 | 07:30
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أردوغان يغازل الأسد... ويأمل بهذا الأمر!
أردوغان يغازل الأسد... ويأمل بهذا الأمر!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا لا تهدد وحدة الأراضي السورية"، مؤكدا أنه لا يزال متفائلا بشأن لقاء محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووضع علاقات البلدين في مسارها الصحيح.

وتابع الرئيس التركي، اليوم الأربعاء: "الإرهابيون وفي مقدمتهم وحدات حماية الشعب هم الذين يهددون وحدة الأراضي السورية، وليس من السوريين المنتشرين في عدة دول، وعلى الأسد أن يدرك ذلك ويتخذ الخطوات اللازمة لخلق مناخ جديد في بلاده"، حسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

كما نقلت قناة "سي.إن.إن ترك"، يوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يزال يأمل في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته العائدة من أذربيجان "استعادة العلاقات مع بشار الأسد سوف تهدئ التوتر الإقليمي، كما آمل".

وفي تموز الماضي، أبدى الرئيس السوري بشار الأسد، استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إذا كان في ذلك مصلحة للبلاد، لكنه اعتبر أن المشكلة ليست في اللقاء بحدّ ذاته إنما في "مضمونه".

أردوغان يغازل الأسد... ويأمل بهذا الأمر!

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

بشار الأسد

سوريا

تركيا

العلاقات التركية السورية

إسرائيل

أردوغان

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بالصورة - وزير الحرب من القيادة الشمالية: لا لوقف إطلاق النار

زار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس القيادة الشمالية للمرة الأولى برفقة رئيس الأركان وقائد القيادة، حيث أكد في مقر القيادة: «لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار، ولن نرفع أقدامنا عن الدواسة، ولن نسمح بأي ترتيب لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب - وما فوقها».

وأضاف: "لإسرائيل كل الحق في إنفاذ القانون والتصرف بمفردها ضد أي نشاط إرهابي. وفق تعبيره.

09:53

بالصورة - وزير الحرب من القيادة الشمالية: لا لوقف إطلاق النار

زار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس القيادة الشمالية للمرة الأولى برفقة رئيس الأركان وقائد القيادة، حيث أكد في مقر القيادة: «لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار، ولن نرفع أقدامنا عن الدواسة، ولن نسمح بأي ترتيب لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب - وما فوقها».

وأضاف: "لإسرائيل كل الحق في إنفاذ القانون والتصرف بمفردها ضد أي نشاط إرهابي. وفق تعبيره.

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