بالصور - قلب نتنياهو الذي "كسره" حزب الله يثير ردود فعل واسعة

حصدت تدوينة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه على منصة إكس (صورة شعار لواء غولاني وقلب مكسور) ردود فعل واسعة بين رواد منصات التواصل الإجتماعي.

تدوينة نتنياهو جاءت عقب إعلان الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء عن مقتل 6 جنود، بينهم ضابط ينتمون للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في جنوب لبنان على يد عناصر من حزب الله، فربط مدونون هذه التدوينة بقتلى لواء غولاني الـ6 في جنوب لبنان.

وتعليقا على تدوينه نتنياهو قال مغردون إن حزب الله يثبت أن المعركة مع العدو ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي درس متجدد في الشجاعة والقدرة على مفاجأة العدو وتغيير موازين القوى في ساحة المعركة.

أما عن المدونين الإسرائيليين فكانت الكثير من ردودهم تهاجم نتنياهو وتحمله المسؤولية.

وتساءل أحد الإسرائيليين "ما الذي ماتوا من أجله؟، فيجيب من أجل تأجيل محاكمتك".