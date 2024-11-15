فرنسا تطالب "إسرائيل" بـ "تفسير".. ما السبب؟

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أن باريس طلبت "تفسيرا من السلطات الإسرائيلية"، بعد هدم مقر جمعية البستان الذي مولته فرنسا في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال كريستوف لوموان في مؤتمر صحافي إن هذا الهدم "جزء من سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد حل الدولتين ووضع القدس".

وأعربت القنصلية الفرنسية في القدس في بيان عن غضب باريس من عمليات الهدم الأخيرة، مشيرة إلى أنها دعمت المركز الثقافي المدمر "بأكثر من نصف مليون يورو" منذ عام 2019.

