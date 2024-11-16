الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع إدارة أميركية جديدة

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي، قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إن بكين "ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).وأضاف شي جين بينغ أنه يتعين على البلدين "مواصلة استكشاف الطريق الصحيح" للتفاهم و"تحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل".وشدد الرئيس الصيني على أن "رغبة الصين في العمل مع الولايات المتحدة لم تتغير مع الانتخابات الأميركية".من جانبه، قال بايدن إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع.وهذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان، حيث سيغادر بايدن منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.