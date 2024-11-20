وزير الخارجية الإسرائيلي: لبنان دولة فاشلة!

قال وزير خاردجية العدو الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "ملف برنامج إيران النووي يمثل القضية رقم واحد في الأولويات الدولية للعام 2025".

جاء هذا خلال لقاء أجراه مع حوالي 100 سفير وممثل دبلوماسي أجنبي، طالب خلاله ساعر "مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة، باتخاذ موقف حاسم إزاء ما اعتبره انتهاكاً إيرانياً في هذا الصدد".



وحول الاتفاق مع لبنان، قال ساعر إن "أكثر ما يهم في الاتفاق هو صموده مع الزمن فلبنان دولة فاشلة"، حسب وصفه.



وزعم ساعر أن "إسرائيل ترفض دفع ثمن هذا الفشل بتعريض أمنها ومواطنيها للخطر".



وتابع: "هذا بالإضافة إلى حفاظ إسرائيل على حرية الحركة في لبنان في حال حصلت انتهاكات للاتفاق".