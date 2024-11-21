رئيس تحرير صحيفة صدى الوطن أسامة السبلاني لـ الجديد: كان يجب أن تشمل مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية جو بايدن أيضاً

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".



وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال في شهر مايو/ أيار الماضي، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.