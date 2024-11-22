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عربي و دولي

رئيس وزراء المجر يتحدى قرار "الجنائية الدولية": سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

2024-11-22 | 06:25
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رئيس وزراء المجر يتحدى قرار &quot;الجنائية الدولية&quot;: سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد
رئيس وزراء المجر يتحدى قرار "الجنائية الدولية": سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم "تنفيذ" مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، وفق ما اشارت وكالة "رويترز".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وقال أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لإذاعة حكومية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة "خاطئة"، مشيرا إلى أن نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في المجر "بأمان كاف".
وأضاف: "سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة إذا جاء أن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به".
 
رئيس وزراء المجر يتحدى قرار "الجنائية الدولية": سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

عربي و دولي

المجر

نتنياهو

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وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده
02:31

وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إنه سيتعين على إيطاليا اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

02:31

وزير دفاع إيطاليا يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إنه سيتعين على إيطاليا اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

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