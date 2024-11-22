رئيس وزراء المجر يتحدى قرار "الجنائية الدولية": سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.وقال أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لإذاعة حكومية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة "خاطئة"، مشيرا إلى أن نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في المجر "بأمان كاف".وأضاف: "سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة إذا جاء أن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به".